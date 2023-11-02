يواصل بنك الكويت الوطني إثراء الخدمات الرقمية التي يوفرها للعملاء باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى البرنامج تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات العملاء وبما يتوافق مع تطلعاتهم. وفي ذلك الإطار، أطلق الوطني باقة من الخدمات الجديدة التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء مزيد من المعاملات بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان. وسيتمكن العملاء من استخدام الخدمات الجديدة بعد إجراء التحديثات وإرسال الطلب من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل في أي وقت ومكان، حيث ان كافة الخدمات متوافرة على مدار الساعة بشكل سهل وآمن.



ويمكن للعملاء حاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة من خلال خدمة FlexiPay سداد قيمة مشترياتهم في المحلات أو عبر الإنترنت محليا ودوليا بأقساط تمتد إلى 12 شهرا من دون فوائد، وذلك لكل عملية شراء لا تقل قيمتها عن 150 دينارا، ويمكن لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة الاستفادة من الخدمة عند نقاط البيع في المحلات المشاركة وهي «جايت»، «مكتبة جرير» و«فانتسي وورلد» وشركة يونيتك للأجهزة الطبية وسامسونغ البابطين.



حظر البطاقات: تسمح الخدمة للعملاء بحظر بطاقات السحب الآلي ومسبقة الدفع بشكل مؤقت وإلغاء حظرها باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل بخطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت بكل أمان وسهولة. الإبلاغ عن البطاقات المفقودة: توفر الخدمة للعملاء إمكانية الإبلاغ عن البطاقات الائتمانية المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.



إيصال الحوالة: يتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات بين الحسابات الخاصة والتحويلات المحلية والدولية، على مدار الساعة، كما يمكنهم الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل. فتح وإدارة حسابات استثمارية: يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة فتح وإدارة حسابات استثمارية لدى الوطني للاستثمار من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بكل أمان وسهولة.



إدارة الأجهزة: يستطيع العميل إدارة أجهزته المسجلة في خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال التطبيق، بحيث يمكنه إضافة جهاز أو إلغاؤه عبر التطبيق نفسه بكل سهولة، ولسلامة وأمان العميل، يحرص بنك الكويت الوطني على تحديد عدد الأجهزة المسموحة للتسجيل في الخدمة. دخول أكثر من مستخدم: يستطيع المستخدم الدخول إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل باستخدام اسم مستخدم آخر على نفس الجهاز، من خلال إضافة خاصية جديدة باسم «تسجيل الدخول مع مستخدم آخر». وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: نحرص على ان ينعكس تفوقنا الرقمي على ما نقدمه من خدمات ومنتجات رقمية متطورة لعملائنا ولتحقيق ذلك الهدف نركز بشكل أساسي على إضافة مزيد من الخدمات والتحسينات إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل الذي يعتمد عليه العملاء بكثافة في إتمام معاملاتهم.



وأضاف: كافة التعديلات والخدمات الجديدة تلبي احتياجات العملاء، والتي نتعرف عليها بدقة وعناية شديدة من خلال التواصل الدائم معهم والاستماع إلى كافة التفاصيل، حيث نضع تلك الاحتياجات أهدافا لا بد من تحقيقها ومنحهم تجربة مصرفية استثنائية.



وأكد الدخيل أن الخدمات الجديدة التي تم إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل يحتاج إليها العديد من العملاء في حياتهم اليومية باستمرار، مشيرا إلى استهداف البنك تشجيع العملاء لإتمام معاملاتهم من خلال قنوات الوطني الرقمية المتعددة.



ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلا عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وتحديث البيانات وغيرها من الأمور. ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوافر حاليا على متجر آبل Apple Store ومتجر غوغل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.