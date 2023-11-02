أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال غزة، معتبرا أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأبرياء في القطاع غزة هي جريمة نكراء من جرائم الحرب.



وقال البديوي، في بيان على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للمجلس أمس: إن هذه الجريمة البشعة النكراء والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين ويعد انتهاكا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، وأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام اسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية.



وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وواجباته، لاسيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.