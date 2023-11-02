ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ «الكوليرا» إلى 25 حالة في الشمال السوري، بحسب منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء».



وقالت المنظمة إن عدد الوفيات والإصابات بمرض الكوليرا ارتفع في شمال غربي سورية، وإلى جانب الوفيات الـ25 تجاوزت الإصابات بالمرض الـ1111 حالية إيجابية منذ انتشاره بحسب تقرير الجهات الطبية للأسبوع الـ42 من العام الحالي 2023.



وأضافت أن فرقها تكثف من خدمات المياه والإصحاح وإزالة النفايات وتجريف المكبات، بالإضافة لحملات التوعية المستمرة التي تعزز الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة والنفايات، وتحافظ على البيئة والصحة.