عبدالله قنص - مبارك التنيب



تقدمت مواطنة إلى مخفر شرطة الرميثية متهمة فاشينستا بالنصب عليها وتقاضي مبلغ 150 دينارا مقابل نشر إعلان على حساب الفاشينستا على إنستغرام، ولكنها لم تف بما تم الاتفاق عليه.



وبحسب مصدر أمني فإن المواطنة قالت إن للمدعى عليها انتشارا واسعا وقاعدة انتشار، حيث تواصلت معها هاتفيا وأبلغتها بمضمون الإعلان وجرى الاتفاق على النشر وقدمت ما يثبت قيامها بتحويل بنكي عبر رابط إلى حساب المدعى عليها، مشيرة إلى انها حاولت التواصل بالمدعى عليها أكثر من مرة لنشر الإعلان الا انها قوبلت بعدم تجاوب وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وسجلت قضية نصب واحتيال، وجار استدعاء المدعى عليها للتحقيق.



من جهة أخرى، خلصت تحريات رجال المباحث في شأن اتهام وافدة عربية لمواطنتها ومقيم في البلاد بصورة غير قانونية الاستيلاء على 3000 دينار نظير مشروع بأن الواقعة لا يمكن التأكد من وقوعها.



وكانت وافدة سورية من مواليد 1971 أبلغت مخفر ميدان حولي عن مواطنتها من مواليد 1981 بخداعها بمشروع وهمي وتعريفها على مقيم في البلاد بصورة غير قانونية باعتباره مدير المشروع وسلمتهما مبلغ 3000 دينار واكتشفت لاحقا انها ضحية نصب.



وقال المصدر: تم استدعاء المدعى عليهما حيث انكرا التهمة جملة وتفصيلا وبعد عمل التحريات خلص تقرير المباحث الى عدم اليقين بوقوع واقعة النصب.