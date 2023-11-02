محمد الجلاهمة



خاطب قائد قيادة منطقة المطلاع مدير عام مديرية أمن الجهراء بالإنابة العميد صالح العازمي لضرورة الإسراع في إصلاح طريق العبدلي لتسبب الطريق المتهالك في حوادث جسيمة، وتضمن الكتاب 8 حوادث مرورية خلفت إصابات ووفيات واحتراق مركبات بسبب تلفيات الطريق. وتضمن الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والموجه إلى مدير أمن الجهراء الآتي:



نحيط سيادتكم علما بأن طريق العبدلي من كيلو 34 إلى كيلو 79 بالاتجاهين متهالك ومتكسر وتوجد به حفر كبيرة مما يتسبب في تلف بإطارات المركبات وتقع حوادث وانقلابات وحرائق ووفيات وإصابات وتكون الحوادث جسيمة ومروعة لقائدي المركبات ومرافقيهم، وحاليا موسم الشتاء مما يكثر فيه رواد المزارع والبر، لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم بإصلاح حفر الطريق المكسورة لوقــــف الحوادث الجسيمــــة والمروعة، لـــذا نحيطكـــم بأرقــــام الحوادث من انقلابات ووفيات. وفيما يلي أرقام القضايــا التي خلفت وفيات: 12/2023 و20/2023 و51/2023 و4/2023 و19/2023 و24/2023 و52/2023 و40/2023، لافتـــا الى ان الحـــوادث المذكـــورة وقعــــت دون ان ينتهي العــــام الحالــي 2023 وانـــه لـــم تحســـب حوادث السنــــوات السابقـــة.