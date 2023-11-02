بدأت أمس الأربعاء اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان للتحضير للاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية وتستمر ثلاثة أيام.



وقالت وكالة الأنباء العمانية إن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات التي توصلت إليها اللجان الأمنية المختصة والبنود التي تعزز التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون.



ويترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس الوفد المشارك في الاجتماع التحضيري للاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي.



وكان الفريق أنور البرجس غادر البلاد مساء أمس الأول الثلاثاء على رأس وفد أمني رفيع المستوى متجها إلى سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع، حيث كان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.