كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن تفاصيل حالتها الصحية بعد ظهورها على سرير المرض في المستشفى، وطمأنت جمهورها قائلة: «أصابني فيروس جديد شبه فيروس كورونا وأعراضه غريبة وكل يوم يعدي علي أكتشف تعب جديد، الحمد لله أنا أحسن من الأيام السابقة، ومشكلة هذا المرض انه منتشر حاليا، لا أستطيع أوصف شعوري، ألم في القفص الصدري بالكامل وفي عظامي ألم في ظهري، بس الحمد لله في تحسن مع المضادات الحيوية والدكتور طمني».



وأضافت الفضالة في فيديو نشرته عبر «السوشيال ميديا»: «كل الناس تهتم بنفسها، أنا لم أكن أشعر بطعم الأكل وقلت لهم دي كورونا 100%، والدكتور قالي إن المرض يشبه فيروس كورونا وناس كتير فقدت حاسة الشم والتذوق وآلام في جسمهم وتعب في راسهم، مشكورين اللي اتصلوا ولم أستطع الرد عليهم، والورود في كل مكان، أشكر الجميع».