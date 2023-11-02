هادي العنزي



يغادر وفد منتخبنا الوطني لثلاثيات لكرة السلة (3x3) صباح اليوم إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستنطلق غدا الجمعة، وتستمر حتى بعد غد السبت على أن يعود الوفد الأحد المقبل.



ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس لجنة «الثلاثيات» مشعل محمد، ويضم الوفد سلمان رمضان مدربا، و8 لاعبين سيمثلون الأزرق في فريقين (أ وب) بحسب نظام البطولة، وهم: أحمد البلوشي، الكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، علي الهدهود، عبدالعزيز الحميدي، عبدالمحسن الموسوي، ومحمد عدنان.



من جانبه، ذكر مشعل محمد، أن منتخبنا خاض تدريبا قويا امس استعدادا للبطولة، وقال: «اللاعبون في أتم جاهزية بدنية وفنية، وقد اختار المدرب الأفضل من اللاعبين، لأجل المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، رغم المنافسة الكبيرة المتوقعة من المنتخبات الخليجية، وفي مقدمتها المنتخب القطري الفائز بفضية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة»، لافتا إلى أن لجنة «الثلاثيات» اعتمدت برنامجا متكاملا لبطولات (3x3) من شأنه أن يرفع تصنيف الاتحاد لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة.