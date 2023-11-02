الرياض ـ خالد المصيبيح



لم تحمل مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين مفاجآت باستثناء خروج الأهلي في ملعبه وبين جماهيره أمام أبها خاصة وهو يحمل الرقم القياسي في الفوز باللقب بواقع 13 لقبا حيث تعامل أبها مع المباراة بطبيعة لقاءات الكؤوس وهي الدفاع أولا واللعب على الهجمات المعاكسة ليحرج فائزا 2-1 رغم انه لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 53 لطرد زكريا سامي وسجل هدف الفوز بعد هذا الطرد بـ15 دقيقة، واختتم اللقاء بـ9 لاعبين بعد طرد ثان في الدقيقة 92.



وكان الفيصلي أول المتأهلين بعد أن تجاوز النجمة بثلاثية دون رد ثم الخليج الذي بلغ هذا الدور عن طريق ركلات الترجيح بعد الفوز على ضيفه ضمك تلاه الهلال كثالث المتأهلين حيث لم يجد صعوبة في تجاوز ضيفه الحزم بثلاثية نظيفة كما تأهل الشباب بعد فوزه على مستضيفه الفتح 2-1 ثم الاتحاد بتأهل مستحق بعد أن الفوز على مستضيفه الفيحاء 3-0 وكان سابع المتأهلين التعاون بفوزه على الوحدة 2-0، فيما كانت المباراة الأخيرة والأقوى في دور ثمن النهائي والتي كشفت عن تأهل النصر على حساب ضيفه الاتفاق بعد الفوز بهدف نظيف سجل في الشوط الإضافي الثاني عبر ساديو ماني بعد التعادل سلبا في الوقت الأصلي، وشهدت المباراة توترا وعدة قرارات تحكيمية من قبل حكم المباراة التشيلي لم ترض الطرفين وصاحبها حالتي طرد للاعب النصر البرازيلي تاليسكا ولاعب الاتفاق علي هزازي.



وستقام قرعة الدور ربع النهائي لاحقا لتحديد مواجهات نصف النهائي.