كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس، عن قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023 الذي سيقام 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية، وشهدت حضورا مغربيا كبيرا عقب تألق «أسود الأطلس» في مونديال قطر 2022 وإنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة. وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي، أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.



وضمت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحا بينهم 14 لاعبا عربيا نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع، وهم: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)، عز الدين أوناحي (مرسيليا)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي)، ياسين بونو (الهلال) ويوسف النصيري (اشبيلية)، كما ضمت اللائحة 7 لاعبين عرب آخرين هم: الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، والمصريون: محمد صلاح (ليفربول) ومحمود عبد المنعم «كهربا» ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الأهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).



ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصر السعودي السنغالي ساديو ماني المتوج بالجائزة العام الماضي.



ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة افضل مدير فني في القارة السمراء مع 9 مدربين آخرين في مقدمتهم الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الإفريقية والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.



وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الاسباني) ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة افضل لاعب واعد.



ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع (الوداد البيضاوي) والشناوي والجزائري اسامة بنبوت (اتحاد العاصمة)، كما يتنافس 20 لاعبا على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 13 عربيا.



وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة إلى 6 فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة افضل ناد في القارة وهي: شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) والأهلي (مصر) والترجي (تونس).