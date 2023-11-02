يحيى حميدان



عاد إلى البلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت المصري عمرو عبدالفتاح «عموري»، بعدما أنهى برنامجه العلاجي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استمر قرابة شهرين.



وغاب «عموري» عن مباريات «الأبيض» منذ أواخر أغسطس الماضي بعدما تعرض لإصابة في الرباط الخارجي للركبة استدعت التدخل الجراحي في مستشفى «اسبيتار» في الدوحة.



ويحتاج «عموري» حاليا للدخول في برنامج بدني خاص لتأهيله قبل عودته من جديد للمشاركة في المباريات، إذ من المتوقع أن يكون جاهزا بنسبة كبيرة عقب أسبوعين من الآن.



ويعاني الكويت حاليا من غياب أحمد الظفيري وطلال جازع وسلطان الفرج للإصابة.



هذا، وقرر اتحاد الكرة نقل مباراة الفريق الكويتاوي أمام الفحيحيل المقررة اليوم في الجولة السابعة من دوري «زين» الممتاز إلى ستاد جابر لعدم جاهزية ستاد نادي الكويت، كما حصلت إدارة «الأبيض» على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنقل مباراة الكويت أمام أهلي حلب السوري في كأس الاتحاد الآسيوي الثلاثاء المقبل إلى الملعب نفسه أيضا.