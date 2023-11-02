حقق الروسي المغمور، المتأهل من التصفيات، رومان سافيولين مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانيا في مستهل مشواره في دورة باريس للتنس للماسترز ألف نقطة بفوزه عليه 6-3 و6-4 أمس الأول.



وشارك ألكاراز في دورة باريس بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي لإصابة في ساقه اليسرى وأوجاع في ظهره. ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ أن توج بطلا لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي، كما انه خرج من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، ولم يتألق في جولته الآسيوية، حيث اكتفى ببلوغ نصف نهائي دورة بكين، وثمن النهائي في دورة شنغهاي.