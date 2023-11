أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصصة لشركة الاتصالات الكويتية stc في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومـــــات للشركات، عن عدة حلول رائدة في مجال تمكين التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى العاشر للحكومة الإلكترونية (EGOV10) في الكويت والذي أقيم تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وباعتبارها راعيا بلاتينيا للمنتدى الذي أقيم تحت شعار «مستقبل الحوسبة السحابية في الكويت» قامت solutions by stc بدور أساسي لتعكس تفانيها في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت من خلال رعايتها ومشاركتها في المنتدى على مدار السنوات الماضية.



وشاركت solutions by stc في فعاليات افتتاح المنتدى، بحضور ممثل راعي الحفل المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني، والرئيس التنفيذي لـ stc م.مزيد الحربي والرئيس التنفيذي لـ solutions by stc محمد النصف، وعدد من كبار المسؤولين والقياديين من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.



هذا، وقد عكس المنتدى الذي انعقد على مدار 3 أيام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر في قاعة البركة بفندق كراون بلازا - الكويت بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبتنظيم من قبل الملتقى الاتحاد الكويتي للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وإدارة شركة رازن افنتس، المرحلة الحاسمة لمستقبل الحوسبة السحابية في الكويت.



وبالنظر إلى المجموعة الواسعة من حلول الحوسبة السحابية التي تقدمها solutions by stc، فقد ألقى الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc محمد النصف الكلمة الافتتاحية، مسلطا الضوء على الدور المهم الذي لعبه المنتدى في تحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق الكويتي، فضلا عن قيمة المعرفة والأفكار التي يتم تبادلها خلال مثل هذه الأحداث. ومع تطور مجال الحلول السحابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، يمكن للكويت أن تتماشى بقوة مع جودة واتساع الحلول الموجودة في البلدان المتقدمة.



من جهته، قدم عيسى السويط، مدير عام الأمن السيبراني في stc، عرضا تقديميا في المنتدى بعنوان «الأمن السيبراني في الحوسبة السحابية: حماية الحدود الرقمية». وسعى هذا العرض الشامل إلى تنوير الحضور حول الأهمية الحاسمة لحماية البيانات. وتناول عرضه موضوعات تعريف الحوسبة السحابية، وفوائدها، والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني السحابي، وإجراءات ضمان الأمن السيبراني في الحوسبة السحابية، وسبل الامتثال واللوائح ذات الصلة، ودراسات الحالة التوضيحية، والاتجاهات المستقبلية المتوقعة في الأمن السيبراني السحابي.



وخلال المنتدى، كشفت solutions by stc عن «مدار» Modar، الحل المتطور للشبكات السحابية المدارة، والذي تم تصميمه خصيصا لقطاع الأعمال وتم تطويره بالشراكة مع تقنية CloudCampus. ويمثل «مدار» قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث يوفر للصناعات فرصة للخضوع لتحول رقمي سلس. ومن المنتظر أن يستمتع العملاء الذين يتبنون هذا الحل بالاتصال دون انقطاع، والوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة المصممة لتلبية متطلباتهم المتعلقة بالشبكات والأمن. ويتميز الحل أيضا بعملية إعداد سهلة الاستخدام يدعمه فريق من الخبراء على استعداد لتقديم المساعدة الفنية عن بعد عند الضرورة، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الشركة خدمة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS)، وهي حل تحويلي مصمم لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات التي تتراوح بين الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة والمنظمات الحكومية. ويظهر هذا الحل الرائد المرونة والتحكم، بالتوازي مع تجربة امتلاك سيرفر خاص مع توفير إمكانية التوسع لضبط الموارد بما يتماشى مع نمو الأعمال.



ويمكن الآن للعملاء الذين يستخدمون VPS تشغيل مواقع الويب والتطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بهم ضمن بيئة آمنة وقابلة للتطوير، والاستمتاع بمساحة وموارد مخصصة على السيرفر. علاوة على ذلك، فهو يمنحهم الاستقلالية لتخصيص البرامج والإعدادات وفقا لمتطلباتهم الفريدة. وتأتي كل هذه المزايا مع ميزة إضافية تتمثل في انخفاض تكاليف ورسوم الإعداد بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية إلى تحرير الموارد الداخلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.



في معرض تعليقه على أهمية استضافة مثل هذه المنتديات، قال محمد النصف، الرئيس التنفيذي solutions by stc: لا غنى عن هذه المنتديات مثل EGOV10 في صياغة موقع الكويت نحو المستقبل، حيث توفر هذه المنصة الفريدة الفرصة لقادة الفكر والمبتكرين وصناع السياسات للالتقاء وتبادل المعرفة التي لا تقدر بثمن. وأشار: «نفتخر في solutions by stc بلعب دور حيوي في هذا النظام البيئي التعاوني، حيث نسعى باستمرار لتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة التي لا تلبي المتطلبات الحالية لعملائنا المتنوعين فحسب، بل تمهد الطريق أيضا لاقتصاد أكثر اتصالا ومرونة. ومن خلال المشاركة النشطة والمساهمة في هذه المناقشات، فإننا نساعد على تشكيل رؤية واضحة ومشرقة لاقتصاد الكويت تكون جاهزة فيه لاغتنام الفرص المتاحة هذا العصر الرقمي».



النصف: الشركة تسهم في رحلة التحول الرقمي بالكويت



قال محمد النصف: «أود أن أعرب عن خالص تقديري للجهات المنظمة وجميع فرق العمل المتفانية الذين لعبوا دورا في إنجاح منتدى EGOV10. وقد أدى جهدهم الدؤوب والتزامهم إلى خلق منصة للتميز، وتسهيل الحوار الهادف وتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشرفنا في solutions by stc أن نكون جزءا من هذا الحدث المميز، والمساهمة في الرحلة نحو التحول الرقمي في الكويت».



واختتم النصف: «بفضل مكانتها كلاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وكمركز متكامل لحلول الأعمال، فإن الحلول التي تقدمها solutions by stc تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الأساسية التي تهدف الشركة إلى تحقيقها لعملائها».



هذا وكانت الشركة قد قامت برعاية الفعاليات السابقة في السنوات الماضية لمنتدى الحكومة الإلكترونية، نظرا للدور المهم الذي يلعبه المؤتمر في إبراز التنمية الرقمية والخطة الاستراتيجية الوطنية نحو الابتكار والتحول الرقمي. وستستمر solutions by stc في رعاية مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تسريع وتمكين التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطبيق الحلول الحديثة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة اليوم.