أعلنت وزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2023) من العاملين (العسكريين - المدنيين)، وذلك بعد التعاون والجهود المثمرة التي تم بذلها من قبل قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة مع كل قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن، وأشارت الوزارة إلى أن التوجيهات جاءت حرصا من النائب الأول على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.



إلى ذلك، خاطبت الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة الرواتب» البنوك المحلية لضخ المكافآت في حسابات المستحقين.