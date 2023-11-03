أخفق الأهلي في عبور عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي بطولة «السوبرليغ» الأفريقي المنتهي بالتعادل السلبي ليمنح بطاقة التأهل إلى بطل جنوب أفريقيا 1-0 في مجموع اللقاءين لملاقاة الوداد المغربي في النهائي. وتعد بطولة «السوبرليغ»، ثاني البطولات التي يخسرها الأهلي هذا الموسم بعد السوبر الأفريقي الذي توج به اتحاد العاصمة الجزائري، وأكد المدير الفني السويسري مارسيل كولر أن الحظ السيئ وغياب التوفيق عن لاعبيه كان السبب الرئيسي في عدم هز شباك المنافس وخاصة بعد إخفاق التونسي علي معلول في إحراز ضربة الجزاء المحتسبة في أول 10 دقائق من اللقاء، موضحا أنه أخطأ بإشراك الفرنسي موديست غير الجاهز بدنيا بسبب ابتعاده عن المباريات في الفترة الماضية. وتلقي الجهاز الفني للأهلي نبأ غير سار بعد تأكد إصابة الجناح المغربي رضا سليم بكسر في عظام الترقوة واحتياجه لتدخل جراحي خلال الساعات المقبلة، ولم يتحدد بعد مدة غيابه عن الملاعب والتي لن تقل عن 3 أشهر. إلى هذا، تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز في الخامسة مساء بديربي مدينة الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة، يليه لقاءين في قمة الإثارة في تمام الساعة الثامنة بين الزمالك الخامس بـ 8 نقاط والصاعد بقوة فريق زد الذي يحتل المركز الثالث بـ 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات، بينما يخرج المتصدر بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا.



فيما يعود الأهلي للمنافسة المحلية عندما يلتقي مستضيفه المقاولون العرب غدا السبت في الـ8 مساء، علما أن الأهلي حصد 6 نقاط من فوزين أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، وفي نفس التوقيت يلعب بلدية المحلة ضد فاركو، ويخرج الداخلية لملاقاة الجونة في الـ5 مساء.