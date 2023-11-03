مفرح الشمري



التقى رئيس اتحاد المهرجانات العربية المسرحية د.سامح مهران، وأمين الاتحاد السفير علي مهدي بمدير الاتحادات والمنظمات بجامعة الدول العربية السفير محمد خير عبدالقادر، لبدء إجراءات إشهار «اتحاد المهرجانات العربية المسرحية» ضمن الاتحادات والمنظمات التابعة للجامعة العربية.



وأوضح مهران أن اللقاء كان مثمرا للغاية، وسيسفر عن نتائج أكثر من رائعة لخدمة المسرح في ربوع الوطن العربي، وسيتم الإعلان عن إشهار الاتحاد في الجامعة العربية خلال فترة بسيطة وتحديد مقر المهرجان في القاهرة.



يذكر ان رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، ورئيس اتحاد المهرجانات العربية المسرحية د.سامح مهران قد أعلن البيان التأسيسي لتدشين الاتحاد مع رؤساء ومديري المهرجانات العربية المشاركة، بعد اجتماعهم خلال فعاليات «القاهرة التجريبي».



وجاء البيان تعبيرا عن رغبة رؤساء المهرجانات المسرحية العربية في وضع أطر للتعاون المشترك، وتحديد أجندة واضحة للفعاليات والمواعيد، بحيث لا يحدث تضارب بينها، وتفاصيل عدة سيتم التوافق عليها في المؤتمر الأول الذي نص الاجتماع على أنه سيتم تحديده مكانه وتوقيته بعد الانتهاء من إجراءات الإشهار.