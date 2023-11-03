العبيد: دعم المهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية ذات البعد الاقتصادي لتنمية وتنويع مصادر الدخل



دارين العلي



استقبل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميـــة عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات السياحية د.طارق العبيد وأعضاء اللجنة التنظيمية العليا لمهرجان الكويت للسياحة والترفيه بهدف البحث في كيفية توحيد الخطاب السياحي في الكويت وتطوير المنظومة السياحية في الدولة.



وثمن المطيري جميع الجهود من مختلف الجهات المعنية بالشأن السياحي طارحا عددا من الخطوات التي من شأنها تطوير المشهد السياحي بشكل علمي وحديث يتماشى مع المعايير والأنظمة الدولية مع مراعاة الهوية الكويتية.



وأكد دعم جميع الجهود المتعلقة بتطوير صناعة السياحة في البلاد ووضع جميع إمكانات الوزارة بما يخدم المنظومة السياحة، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعية في مجال تطوير السياحة المحلية كونها الجهة التي تنقل وجهه النظر المجتمعية في هذا السياق.



وثمن عمل الكوادر الوطنية العاملة في الجمعية وما تحفل به من أفكار ورؤى استشرافية والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل في قطاع السياحة طوال العام وتنويع العمل في القطاع الثقافي والفني والرياضي.



ولفت إلى أن جميع قطاعات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات ذات الصلة تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لأي مبادرات ومشاريع وطنية تعنى بالسياحة والثقافة وتروج للمقاصد الجاذبة في الكويت لجعلها مقصدا مميزا للزوار من دول الخليج وغيرها من باقي الدول، كما تدعم المهرجانات المتخصصة ذات الرؤى الثقافية والتراثية والفن والآداب التي تعنى بتاريخ ونهضة الكويت.



من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد عن شكره وتقديره لوزير الإعلام على دعمه وتسخيره كل الجهود ومن مختلف القطاعات التابعة للوزارة بهدف إنجاح العمل على تطوير السياحة.



وقال العبيد إن أهمية هذا اللقاء مع وزير الإعلام يعبر عن ضرورة الشراكة المجتمعية الناجحة بين الأجهزة المعنية في الدولة وفق آليات التنسيق والتعاون المشترك لتطوير تسويق البرامج والفعاليات الفنية والثقافية وإدارة المشهد السياحي في البلاد.



وأوضح أن تعاون جمعية المهرجانات مع وزارة الإعلام مهم وقيم جدا نظرا إلى أهمية الإعلام والقطاعات التابعة لها ككل في إبراز الجهود علاوة على إشراك قطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في هذا الحراك السياحي انطلاقا من أهمية هذا القطاع في جذب السياحة والسياح إلى الكويت.



ولفت إلى أن الجمعية بدأت بعرض المشروعات والخطط والمبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع السياحي والترفيهي على المعنيين بالعديد من الجهات ذات العلاقة لدعم كل المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي لتنمية وتنويع مصادر الدخل كرافد مالي يعزز من رفع معدلات النمو المالي للخزانة الكويتية بما يتلاءم مع إطار تصحيح المسارات الاقتصادية للدولة.



وأكد العبيد أن مجلس إدارة جمعية المهرجانات الكويتية يبذل جهودا كبيرة لإبراز الوجه السياحي ولدفع عجلة التنمية السياحية، حيث أعدت الجمعية حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تطوير العمل في قطاع المهرجانات طوال العام.