ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع مؤسسة بلوسيركل الخيرية وشركة الأدوية العالمية «كونتور» حملته الصحية التوعوية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري والتي تتضمن مجموعة من النصائح الطبية والأنشطة لجميع أفراد العائلة وتسليط الضوء على ضرورة وكيفية التعايش مع مرض السكري، وذلك في مجمع 360 يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر الجاري. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة صالح البسام إن الفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على تثقيف المجتمع عن كل ما يخص السكري بأنواعه وكيفية تداركه من خلال فعاليات تثقيفية تفاعلية وتوفير فحوصات للسكر باستخدام جهاز الفحص والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم المعنوي للأشخاص المصابين بالسكري، كما تتضمن الفعاليات مشاركة زوار جناح بوبيان كتابا إلكترونيا خاصا يتضمن قصصا وتجارب إيجابية واقعية لعدد من حالات مرضى السكري وكيفية تعايشهم مع المرض خلال مختلف الأعمار لنقدم من خلاله رسالة واضحة بأن السكري حالة وليس مرضا لم يكن يوما عائقا أمام استكمال الحياة بصورة طبيعية لكن الضرورة الحتمية هو كيف نتوصل إلى كيفية التعايش معه. وأضاف: حاولنا هذا العام أن نقدم شيئا جديدا نختص به ونقدمه لزائرينا خلال يومي الفعالية، وبالفعل خصصنا قسم لتركيب المجس Sensor، أحدث الأجهزة الطبية المخصصة لقياس مستوى السكري، ومن ثم يسهل على المريض متابعة قياس سكره بكل سهولة دون الحاجة إلى الطرق المعتادة مثل الوخز. وأشار إلى أن بنك بوبيان مستمر في دوره المجتمعي تجاه شرائح المجتمع المختلفة، لاسيما أن هذه الحملة التوعوية تأتي بالتزامن مع «اليوم العالمي للسكري» لنشر ثقافة التعايش مع السكري وكيفية الوقاية منه.



من جانبها، قالت مؤسسة مؤسسة بلوسيركل الخيرية مريم الاستاد إن الهدف من تنظيم هذه الحملة يحمل العديد من الرسائل التي تسعى الحملة لتوصيلها، في مقدمتها أن السكري يعتبر حالة، وليس مرضا مادام الشخص المصاب استطاع التحكم فيها، وأنه لن يعوق الشخص من أن يعيش حياة طبيعية وتحقيق جميع أحلامه. وأوضحت أن الأرقام الخاصة بالكويت تعتبر مرتفعة وبازدياد مستمر وتحتاج الى قيام المختصين بتقديم المزيد من التوعية، حيث انه وعلى حسب تصريح الفيدرالية العالمية للسكري وصل عدد حالات الإصابة بالسكري في الكويت إلى 803.400 آلاف حالة خلال عام 2021.



ولفتت إلى مشاركة الكثير من المتطوعين من الشباب الكويتي خلال الحملة على مدار اليومين، وذلك لإخراجها بالشكل الذي يليق باسم الكويت.