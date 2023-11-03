قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن اختيار ممثل الهيئة لمنتدى قادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والبيئة «IUCN» مشعل العتيبي قائدا شابا مثاليا والذي اختتم مؤخرا بمدينة جنيف السويسرية يعد تأكيدا على تميز شباب الكويت وقدرتهم على تقديم أنفسهم في المحافل الكبرى بأفضل صورة. وقال السبيعي في تصريح لـ «كونا» عقب استقباله الشاب العتيبي إن هذا الاختيار الذي أتى من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين من أكثر من 50 دولة شاركت في هذا الحدث البيئي العالمي المهم جاء نتاج تقديمه عروضا واقتراحات ودراسات وحلولا مبتكرة تهدف إلى التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالحفاظ على البيئة. وأكد السبيعي حرص الهيئة والتزامها بدعم الشباب الكويتي المتميز وإتاحة المساحات أمامهم للإبداع والتألق بمختلف المجالات، موضحا أن أبواب الهيئة مفتوحة لرعاية المبادرات الشبابية الناجحة التي تنمي المجتمع وتسهم في تقدمه وإعلاء اسمه بالمحافل الدولية.



من جانبه، قال العتيبي في تصريح مماثل إن فوزه باللقب جاء بعد طرحه مجموعة من المبادرات والأبحاث في المنتدى التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الطاقة وضمان استدامتها كجزء أساسي لتكوين بيئة معيشية مستدامة، فضلا عن تقديم اقتراحات لحلول مبتكرة تخدم البيئة والطبيعة. وبين العتيبي أن من أهم هذه الدراسات التي قدمها «مواقف السيارات المستدامة» و«إعادة استخدام مياه الأمطار» و«الرصيف المسامي وذو الألوان الفاتحة» وغيرها،