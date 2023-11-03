بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.



جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من نظيره الأميركي والذي تمت خلاله مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الشيخ أحمد الفهد خلال الاتصال على ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية غير المبررة، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.