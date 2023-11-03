كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار في الأردن بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة خلال العام 2022 والتي أثمرت تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت إلى 83%. وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في كلمته التي قدمها إلى المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (مرام 20) في العاصمة الأردنية عمان، أنه وفق رصد المؤسسة السنوي، فقد شهد الأردن استقرارا نسبيا في التصنيف السيادي، ما بين BB وB بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية. كما شهد متوسط ترتيب المملكة عالميا وعربيا تحسنا في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.