محمود عيسى



ذكرت نشرة أويل آند غاز أن الكويت شهدت انخفاضا في صادراتها من زيت الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، وقالت النشرة انه وفقا لمصادر تجارية ومحللين، فقد انخفضت الصادرات الكويتية في الشهر المذكور بأكثر من 30% مقارنة بالشهر الذي سبقه، بعد ارتفاع قياسي في سبتمبر، وعزت النشرة انخفاض الصادرات في المقام الأول إلى تحويل الإمدادات نحو توليد الطاقة المحلية.



وكشفت بيانات من شركة كبلر المتخصصة في تتبع بيانات الشحن والسفن أن صادرات زيت الوقود الكويتية انخفضت إلى 490 ألف طن متري (104 آلاف برميل يوميا) في أكتوبر، بانخفاض عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي بلغ 720 ألف طن في سبتمبر، وكان هذا التراجع مدفوعا بانخفاض كميات زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO) والذي يستخدم عادة في تشغيل السفن وتوليد الكهرباء، ولاحظت النشرة انه كان لانخفاض الصادرات الكويتية تأثير ملحوظ على أسعار الوقود منخفض الكبريت في الأسواق الآسيوية.