قررت بنوك مركزية خليجية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.



وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مساء يوم الأربعاء الماضي، معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و5.5% دون تغيير، وهي عند أعلى مستوى منذ 22 عاما. وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%. كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي. وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية. وكان رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قد قال إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%. وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي: «الوصول إلى أهداف التضخم مازال أمامه طريق طويل». وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.