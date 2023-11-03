إبراهيم الذربان: الشركة تواصل تحقيق نمو إيجابي لتحقيق عوائد تعزز القيمة للمساهمين

طلال البحر: مستمرون في تطبيق إستراتيجية تنمية وتنويع استثماراتنا العقارية المميزة



أعلن مجلس إدارة شركة عقارات الكويت عن النتائج المالية للشركة للتسعة أشهر من عام 2023، وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا بلغت 9.9 ملايين دينار خلال الفترة، مقارنة بـ 5.6 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2022 وارتفعت ربحية السهم إلى 10.8 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 6.16 فلوس للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي، وقد شهد صافي الأرباح زيادة بنسبة 76% وارتفعت إيرادات التأجيرية بنسبة 6% لتصل إلى 21.2 مليون دينار، مقارنة بـ 20.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي الربع الثالث من العام، حققت شركة عقارات الكويت صافي أرباح بقيمة 2.3 مليون دينار، وربحية ما يعادل 2.48 فلس للسهم الواحد، زيادة بنسبة 148% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. كذلك، نمت الإيرادات التأجيرية بنسبة 4% لتصل إلى 6.5 ملايين دينار، وبلغت موجودات الشركة 379.2 مليون دينار، زيادة بنسبة 7% مقارنة بـ 354.5 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي».



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة عقارات الكويت إبراهيم صالح الذربان: «تواصل شركة عقارات تحقيق نمو إيجابي ومستمر، إن أداءنا السنوي حتى الآن هو انعكاس لمحافظنا واستثماراتنا العقارية المتنامية والمتميزة التي تحقق عوائد وتعزز القيمة لمساهمينا».



وأضاف: «يأتي هذا الأداء نتيجة مواصلة الشركة تنفيذ استراتيجية استثماراتها العقارية التي ترتكز على تنويع وتوسيع محفظتها المدرة للدخل، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية ذات العوائد المغرية في الأسواق الناضجة وذلك للتخفيف المخاطر».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طلال جاسم البحر: «سعداء بهذه النتائج الإيجابية. في الكويت، وقعت الشركة مؤخرا مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع شركة سنام العقارية لإطلاق منتجات عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإدارة محفظة عقارية متنوعة ذات عوائد مجزية تسمح بتوزيع أرباح دورية للمساهمين. كما افتتحت فندق الرقعي تاور، وتعمل الشركة حاليا على تطوير الجزء التجاري المحاذي للفندق. كذلك نحن في المراحل النهائية من استكمال مشروع فندق شاطئ ارابيلا، ومن المتوقع افتتاحه نهاية الربع الأخير من العام الحالي».



وأضاف البحر: «في دبي، عزز أداء السوق الإماراتي أرباح الشركة والناتجة عن بيع وحدات في مشروع Th8، ووقعت الشركة اتفاقيات امتياز مع مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG)، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لافتتاح فندقين جديدين ضمن سلسلة العلامة التجارية فينيت كوليكشن، ليشكل الإطلاق والتواجد الأول للعلامة التجارية الجديدة في كل من الكويت والإمارات. وتشمل الاتفاقية كلا من فندق Th8 من فينيت كوليكشن في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتألف من 162 غرفة فندقية، وفندق شاطئ أرابيلا فينيت كوليكشن الكويت ويضم 194 غرفة فندقية، وسيتم تشغيل الفندقين من قبل شركة United Hospitality Management».



واختتم البحر التصريح بالقول: «مستمرون في تطبيق استراتيجية تنمية وتنويع استثماراتنا العقارية المميزة، نحقق من خلالها عوائد مجزية وتعظيم القيمة للمساهمين والمستثمرين. وان شاء الله ستظهر نتائج هذا الأداء في نهاية السنة المالية».