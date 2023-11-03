عبدالكريم أحمد



ألغت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الرافض لدعوى مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقضت مجددا بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة باعتبار إعاقته بسيطة، وألزمتها بتصنيفه ضمن ذوي الإعاقة الحركية الشديدة الدائمة.



وقدم وكيل الطاعن، المحامي عبدالرحمن المقدم للمحكمة المستندات الدالة على أن موكله يعاني من إعاقة حركية شديدة ودائمة، مطالبا بعرضه على إدارة الطب الشرعي لبيان ما به من إعاقة، وقد صدر تقرير الإدارة لصالحه، وهو ما أخذت به المحكمة وأصدرت حكمها المشار إليه.