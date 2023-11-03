أكد وكيل وزارة الدخلية الفريق أنور البرجس ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود للحفاظ على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون.



وقال الفريق البرجس في كلمته له باجتماع وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان الشقيقة انه تم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ونقل الفريق البرجس للاجتماع تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، متمنيا للاجتماع كل التوفيق، وقدم وكيل وزارة الداخلية الشكر والتقدير لسلطنة عُمان الشقيقة ووزارة الداخلية والى مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات اللواء عبدالله الحارثي على كرم الضيافة والإعداد الجيد لأعمال الاجتماع.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك، وتم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل.