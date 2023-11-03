كشفت النجمة الأميركية أنچيلينا چولي عن أولى مجموعاتها في مجال تصميم الأزياء، والتي تعكس الطابع الخاص الذي تتبناه عادة في أناقتها الشخصية، كما أنها تتماشى مع مبدأ الاستدامة في مجال الموضة. وتتميز تصاميم هذه المجموعة بالبساطة والأناقة، وهما العنصران اللذان يطبعان مفهوم أنچيلينا چولي الشخصي في مجال الموضة. وقد تعاونت النجمة الأميركية في خطواتها الأولى بمجال التصميم مع غابرييلا هيرست مصممة دار Chloe، فكانت النتيجة تصاميم واضحة الخطوط وبعيدة عن التعقيد تقوم على تعزيز مبدأ الاستدامة وإعادة تدوير الأنسجة بهدف إعطائها حياة جديدة. وكانت النجمة الأميركية قد أعلنت في شهر مايو الماضي عن دخولها مجال تصميم الأزياء من خلال إطلاق علامتها الخاصة تحت اسم Atelier Jolie.



وجاءت بعض تصاميم مجموعة الأزياء هذه مستوحاة من قطع كانت موجودة في خزانة چولي، ومنها منها ثوب أبيض قطني ارتدته وهي طفلة و«كاب» مخملي أسود تحتفظ به منذ عدة عقود.



وعلقت أنچيلينا چولي على مجموعة التصاميم الجديدة التي ستكون متاحة للبيع في المتاجر مطلع يناير 2024 بالقول: «آمل أن تشعر جميع النساء بالراحة والجمال في هذه المجموعة الكبسولية».