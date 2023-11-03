توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع بشكل عام مائلا للحرارة نهارا إلى معتدل ليلا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» أمس ان الطقس يشهد نشاطا للرياح وفرصة للغبار وارتفاعا لأمواج البحر مع تكون الضباب على بعض المناطق في الساعات المتأخرة من الليل.



وأضاف القراوي أن الطقس نهار أمس كان مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح كانت متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 و45 كيلومترا في الساعة والبحر خفيف إلى معتدل الموج. وحول الطقس نهار اليوم الجمعة، ذكر انه سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 30 و32 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج بين 2 و5 أقدام. وبين ان الطقس ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 20 و23 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج بين 1 و4 أقدام.



وذكر ان الطقس نهار السبت سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى بين 31 و33 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج بين 1 و3 أقدام.



ولفت إلى ان طقس يوم السبت ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 20 و23 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.