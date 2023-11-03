وقعت وزارة الدفاع مع نظيرتها الفرنسية «وثيقة الترتيبات الفنية في مجال التعليم والتدريب العسكري» في العاصمة الفرنسية باريس.، حيث مثل الجانب الكويتي مدير التعاون العسكري العميد الركن بحري فهد العتيبي والجانب الفرنسي نائب إدارة العلاقات الدولية العميد بحري رينال.



وتتضمن الوثيقة الإطار العام للتعاون في مجال التعليم والتدريب العسكري على مختلف المستويات العسكرية في المؤسسات التعليمية التدريبية العسكرية الفرنسية، مما تعزز قدرات الجيش الكويتي من خلال الاستفادة من خبرات الجيش الفرنسي في مجال التعليم والتدريب.



وعلى هامش مراسم التوقيع، منح العميد الركن بحري أحمد المطيري «الوسام الأعلى للاستحقاق البحري»، وذلك تقديرا لدوره وجهوده في مجال تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.



حضر مراسم التوقيع والتقليد الملحق العسكري الكويتي في باريس العميد الركن بحري أسامة محمد حسن.