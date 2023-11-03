

أكد المدير العام للجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني الدور المحوري الذي ستلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية ومختلف القطاعات في الكويت.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن «تكنولوجيا المعلومات» على هامش ورشة عمل نظمها الجهاز بالتعاون مع شركة أمازون ويب سرفيس (AWS).



وأضاف الحسيني ان تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابة تعتبر من عوامل التمكين الرئيسية التي ستحدث ثورة في خدماتنا وتعزز الكفاءة وتعزز حياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.



وأوضح أن تنظيم هذه الورشة بمنزلة شهادة على التزام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتسخير إمكانات خدمات (AWS) المتطورة وجيل الذكاء الاصطناعي.