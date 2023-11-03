أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك أنه التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، وتم خلال اللقاء طرح أهم القضايا التي تهم موظفي التعليم العالي.



وأوضح د.البراك أن النقابة ناقشت مع الوزير تأخر اعلان المكاتب الثقافية بديوان عام الوزارة والذي وعد بدوره بطرح الاعلان في القريب العاجل، كما طرحت النقابة معالجة الوضع الحالي لمبنى التعليم العالي من خلال الانتقال لأحد المباني الحكومية الجاهزة لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الدائم في منطقة العارضية، وقد اقترحت النقابة الانتقال لأحد المباني الحكومية الجاهزة كونه بيئة أكاديمية مناسبة للعمل وتتوافر به مواقف كافية للسيارات، وكذلك الاستعجال بصرف المكافأة الخاصة بإدارة البعثات من قبل مجلس الخدمة المدنية لإقرارها وصرفها بالسرعة الممكنة، وتسجيل المقابلات الخاصة بالوظائف الاشرافية لتحقيق الشفافية والعدالة في الاختيار.



وأشار د.البراك إلى أن الوزير المانع وعد بإلغاء أي استثناءات بشأن تطبيق قرار الاحالة للتقاعد، وأن القانون سيطبق على الجميع لتحقيق العدل والمساواة، كما تطرق اللقاء لعدد آخر من القضايا الخاصة بمنتسبي وزارة التعليم العالي.



وختم د.البراك تصريحه بتوجيه الشكر لوزير التعليم العالي د.عادل المانع لحسن استقباله واستماعه باهتمام بالغ لجميع القضايا التي طرحتها النقابة.