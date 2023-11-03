وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، وذلك تجسيدا لمواقف الإمارات الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي مع ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وبحسب «وام» تأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني خاصة الأطفال استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. في غضون ذلك، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة امس إن تركيا على استعداد لاستقبال مرضى السرطان من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، والذي خرج من الخدمة أمس الأول بعد نفاد الوقود.



وفي بيان على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قال قوجة إنه في حالة عمل التنسيق اللازم فإن تركيا مستعدة لنقل مرضى السرطان وغيرهم من الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة إلى تركيا لمواصلة علاجهم.