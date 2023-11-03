أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي تبرعا بمبلغ 50 مليون ريال سعودي، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» أطلق المركز الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.



وأشار الربيعة إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته. وأعلن خلال التدشين عن تبرع خادم الحرمين الشريفين لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما أعلن عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال.



وأوضح أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مبينا أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.



ورفع الربيعة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.