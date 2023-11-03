عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صالح الشيخ إن مستوى الفريق يتصاعد تدريجيا من مباراة إلى أخرى، لكننا نبحث عن الوصول للمستوى الذي نطمح إليه ويرضى عنه الجمهور «القدساوي»، مشيرا إلى أن الأصفر في الوقت الحالي يركز على مباراة كاظمة المهمة والتي نطمح من خلالها لتحقيق الانتصار بعيدا عن النظر لنتائج الفرق الأخرى، لافتا إلى أن القادسية كان الأقرب للفوز في مواجهة الكويت السابقة لكن في الوقت الحالي علينا وضعها طي النسيان.



وأكد الشيخ أن نجم الفريق بدر المطوع سيغيب عن مواجهة البرتقالي للإصابة، وكذلك مبارك الفنيني ومحمد خليل وعبدالله العنزي. وبين الشيخ أن الفريق سيسعى خلال فترة التوقف التي تلي هذه الجولة الى رفع المستوى بشكل عام.