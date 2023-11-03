

توّج الملاكم حمزة بهبهاني بطلا لبطولة تركيا الدولية الموحدة، التي أقيمت برعاية الاتحاد الدولي للملاكمة (UBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، وذلك بعد تغلبه على الملاكم التركي اورهان ناملي في الجولة الثانية، لإيقاف الحكم اللكم لإصابة الخصم، في المواجهة التي جمعتهما على حلبة فندق هيلتون في مدينة إسطنبول التركية.



وسجل بطل الفنون القتالية والملاكم المحترف حمزة بهبهاني موقفا مشرفا في البطولة، وذلك بارتدائه الكوفية الفلسطينية قبل خوضه للنزال، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة.



وأكد بهبهاني أن موقفه الإنساني جاء نصرة للشعب الفلسطيني في غزة، وتقديرا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها يوما بعد آخر دفاعا عن أرضه ومقدراته. وشكر بهبهاني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك الفيصل النواف، على دعمه الكبير لأبناء الكويت في مختلف الرياضات، مضيفا أن بطولة تركيا الدولية الموحدة التي أقيمت برعاية منظمتين عالميتين للملاكمة، هما: الاتحاد الدولي للملاكمة (UBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، جاءت خطوة متقدمة في مسيرتي الاحترافية، وبعد أشهر قليلة من عملية الرباط الصليبي التي أجريتها في الكويت، ورغم عدم مشاركتي في أي بطولات دولية منذ فترة طويلة، إلا أنني تمكنت من حسم النزال في الجولة الثانية، مما ساهم في رفع تصنيفي، وآمل مواصلة المسيرة في الفترة المقبلة، وصولا إلى المنافسة على الألقاب العالمية.