تنطلق في الخامسة من مساء غد السبت بطولة الكويت الدولية الرابعة للفنون القتالية للمحترفين، والتي تشهد إقامة 8 نزالات، 4 لملاكمة المحترفين، و4 أخرى في المواي تاي، على أن يقام نزال في الملاكمة على حزام (KSP) الشرق الأوسط، ويجمع بين الملاكمين عدنان القزويني وجراح العنزي، كما سيقام نزال ثان على حزام (KSP) للشرق الأوسط للمواي تاي، ويجمع بين اللبناني مهند المغربي، والتونسي حاتم جوعا.



من جانبه، أكد مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي اكتمال كافة التحضيرات للبطولة الدولية، وقال: «انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة لنسخة مميزة من بطولة الكويت الدولية للفنون القتالية، ويتوقع أن تشهد النزالات تنافسا كبيرا بين المحترفين، نظرا لمشاركة أفضل المرشحين في الرياضتين»، لافتا إلى أن حجز التذاكر يتم عبر تطبيق ايفنتات.



وذكر الفجي أن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت جوائز مالية وعينية للفائزين في المواجهات الثمانية، ونأمل أن تحظى المواجهات بمتابعة وإعجاب محبي رياضتي الملاكمة والمواي تاي.



من جهته، أكد الملاكم جراح العنزي جاهزيته الفنية والبدنية العالية، للظفر بحزام (KSP) للشرق الأوسط على أن تكون بداية له في مشواره الاحترافي في رياضة الفن النبيل، وقال:«تحظى البطولة باهتمام كبير لدى العديد من المحترفين، نظرا لما تمثله من كونها خطوة مهمة في المسيرة الاحترافية لنا جميعا، وسوف أسعى لتقديم أفضل أداء على الحلبة كخطوة متقدمة نحو العالمية»، كما شكر القائمين على البطولة لما تمثله من فرصة مثالية للاحتكاك بلاعبين محترفين من مختلف الدول العربية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم.