أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن الانتخابات البرلمانية المؤجلة ستجري في الثامن من فبراير العام المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة.



وقالت لجنة الانتخابات في بيان بعد اجتماع أعضائها مع رئيس البلاد عارف علوي «تقرر بالإجماع إجراء الانتخابات يوم الخميس 8 فبراير2024».



وأكد مكتب الرئيس هذا التاريخ في بيان منفصل.



وتدير حكومة مؤقتة شؤون الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ حل البرلمان في 9 أغسطس الماضي. وكان يفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما من حل البرلمان، لكن لجنة الانتخابات قالت إنها تحتاج إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد الأخير.



ويأتي هذا الإعلان بعدما أمرت المحكمة العليا اللجنة والرئيس بالاتفاق على موعد قبل جلسة مقررة الجمعة للرد على الكثير من الطعون بشأن التأخير.



والقضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للناخبين هي الانهيار الاقتصادي في حين يعاني الباكستانيون من انخفاض قياسي في قيمة الروبية وارتفاع التضخم.