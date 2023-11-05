أعلن الفنان سامو زين عن انتهائه من كتابة فيلم جديد، يعود به إلى السينما بعد غياب 17 عاما، منذ فيلمه الأخير «90 دقيقة» الذي عرض عام 2006، وكتب عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»: «أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله»، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.



وقدم زين اعتذاره لعدم طرح أغنيته الجديدة بسبب الأحداث الجارية في غزة، معلنا بحسب مجلة «لها» عن تأجيل حفلاته وإصدار أحدث أغانيه في الفترة الحالية، قائلا: «أعتذر عن عدم طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين تحديد موعد آخر إن شاء الله، كل الحب لكم جميعا».



يذكر أن آخر أغنية لسامو زين تحمل عنوان «دي حبيبتي»، وقد طرحها عبر قناته الرسمية في «يوتيوب» قبل أسابيع عدة، وهي من كلمات محمد فتحي وألحان محمد شحاتة.