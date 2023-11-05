دمشق - هدى العبود



يستعد الممثل محمود نصر للعودة الى حضن الدراما السورية بعد مشاركات في عالم الدراما المشتركة، منها المصرية واللبنانية، حيث حقق نجاحا لافتا من خلال مسلسل «كريستال»، ليعود من خلال شركة «بينالتس» السورية، ليلعب وزميلته الفنانة سلافة معمار دور البطولة من خلال مسلسل لم يتم الاتفاق على اسمه بعد، على أن تدير دفة إخراج المسلسل رشا شربتجي، في أول تعاون يجمعها مع يامن حجلي الكاتب والممثل الذي يشارك في العمل بدور مختلف هذه المرة، وكذلك شريكه الكاتب علي وجيه.



ومن أبرز الفنانين المنضمين الى مشاركة معمار ونصر: نادين تحسين بيك وسامر إسماعيل، حيث تعاونا من قبل مع شربتجي في «كسر عضم».



ويبدو أن المسلسل الذي لم تؤكد الشركة اسمه بعد، سيكون مختلفا عن أعمال الكاتبين علي وجيه ويامن حجلي بعد سلسلة من الأعمال منها «على صفيح ساخن» و«مع وقف التنفيذ»، إضافة الى عرض ينتظر أن يكون على قائمة رمضان وهو مصور من الموسم السابق بعنوان «مال القبان» إخراج سيف الشيخ نجيب.



يذكر أنه سيبدأ عرض مسلسل «الخائن» بطولة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب قريبا على منصة «شاهد»، وهو من الأعمال التركية المعربة والتي يشهد سوقها حاليا ازدهارا ويتقاسم ضمنها البطولة مجموعة من الممثلين العرب من جنسيات مختلفة.