تجدد الفنانة نور اللبنانية تعاونها مع الفنان ياسر جلال في مسلسل «ألف ليلة وليلة» المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث أعلن القائمون على هذا العمل عن استئناف تصويره هذه الأيام، وذلك بعد فترة من التوقف، جاءت عقب استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.



وجمعت ثنائية فنية ناجحة الفنانة نور بالفنان ياسر جلال في أكثر من مسلسل عرض في مواسم دراما رمضان المختلفة، ولعل السبب وراء ذلك هو التفاهم الكبير بينهما، وهذا ما أكدت عليه نور في أكثر من لقاء إعلامي لها.



ويركز العمل على أحداث أخرى بداخل عائلة الثنائي «شهريار» و«شهرزاد»، وذلك على عكس الأعمال الدرامية السابقة، والتي ركزت على القصة التي تحكيها «شهرزاد» في كل حلقة لـ «شهريار»، ويضم في بطولته عددا آخر من النجوم، منهم: ياسمين رئيس، شيري عادل، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.