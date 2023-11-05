

تُوج فارس نادي الكويت للفروسية غازي الجريوي بلقب النسخة الثالثة لبطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز التي أقيمت أول من أمس في مضمار المركز بمنطقة صبحان، حيث نجح الجريوي في الفوز بالمركز الأول بالشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 65.50 ثانية بدون نقاط جزاء، كما خطف المركز الثالث أيضا بزمن 67.21 ثانية. وجاء الفارس أحمد الأنصاري في المركز الثاني، وحل الفارس فواز السبيعي رابعا، تلاه شاكر الكاظمي وفواز الراشد.



وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم، حقق الفارس ماضي الخميس المركز الأول، فيما تصدر الفارس شملان الرومي الشوط الثالث على ارتفاع 110 سم.



وترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ورغد الدبوس وآنا تشوبرينوفا، وتولى تصميم المسلك الفارس عبدالعزيز العجيل وغدير نعمتي، وبدر الهيفي حكم ساحة.