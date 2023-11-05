يخوض الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي نزالا قويا وتاريخيا عندما يتواجهان اليوم في ذهاب الدور النهائي من النسخة الأولى من مسابقة الدوري الأفريقي لكرة القدم.



وكان الوداد انتزع التأهل إلى الدور النهائي بعدما حسم «الدربي المغاربي» على حساب مضيفه الترجي التونسي بركلات الترجيح 5-4 في إياب نصف النهائي على ملعب «حمادي العقربي» في رادس بعد تقدم الترجي 1-0، علما أن الوداد كان فاز ذهابا بهدف نظيف على أرضه.



أما ماميلودي، فقد بلغ هذا الدور بإقصائه بطل إفريقيا الأهلي المصري بعد تعادله معه سلبا في مباراة الإياب في القاهرة، بعدما حسم الفريق الجنوب أفريقي لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف. وبالتالي كرس صنداونز عقدته للنادي المصري الذي كان يسعى إلى تكرار فوزه على الفريق الجنوب إفريقي عندما تغلب عليه للمرة الأخيرة 2-0 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2021 وتعادل معه إيابا 1-1 في طريقه إلى اللقب القاري العريق. وخسر الأهلي أربع مرات بعدها أمام صنداونز.



لكن مدرب ماميلودي صنداونز رولاني موكوينا قال «نحن أصدقاء. كرة القدم لديها القدرة على توحيد الناس وسنكون دائما احتراما للأهلي ومصر».