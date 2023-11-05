صدر مرسوم بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وجاء في المرسوم:



مادة أولى: تعين شيماء محمد عبدالله العصفور - نائبا لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية - بدرجة وكيل وزارة مساعد.



مادة ثانية: على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عدة قرارات بمنح موظفين صفة الضبطية القضائية.



وجاء في القرار الأول:



مادة أولى: يمنح التالية اسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لـ2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون (16) لـ2019:



٭ صالح راشد العازمي - مفتش أغذية - مراقبة التراخيص الصحية - إدارة تفتيش محافظة حولي.



٭ عبدالرحمن صاهود المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء.



مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.



وتضمن القرار الثاني:



مادة أولى: تمنح الموظفة فاطمة حسين بن حيدر - الوظيفة: مفتش أغذية - الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019.



مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.



ونص القرار الثالث على:



مادة أولى: تمنح شيخة فالح الهاجري - الوظيفة: تقني أغذية في قسم استلام العينات صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الاداري 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري 307 لسنـــة 2021.



فيما تضمن القرار الرابع:



مادة أولى: تمنح شيهانة زامل الظفيري تقني مبتدئ تغذية - صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية 112 لـ2013 والمعدل بالقانون 16 لـ2019.