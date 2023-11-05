يشارك مكتب الشهيد في الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر» خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، برعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية د.مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة 100 جهة حكومية كويتيه ومصرية.



وقال المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان إن المكتب سيعرض خلال مشاركته رؤية مكتب الشهيد التي يستمدها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من خلال السعي ان يكون المكتب رائدا في الخدمة الوطنية كأسرة واحدة وفق جودة شاملة للنهوض بالعمل الإنساني، وفاء لشهدائنا الأبرار.



وأضاف العوفان ان المكتب سيقوم بتوزيع مطبوعات وهدايا تذكارية، ويعرض تجربة الكويت الرائدة في مجال تكريم وتخليد شهدائها الأبرار، ويتبادل الخبرات وخطط العمل والتنمية العملية والمشاركة المجتمعية مع الجهات المشاركة بالمعرض.