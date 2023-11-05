أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء.



ونص القرار على:



مادة 1: تشهر الجمعية جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية: الى تنظيم فعاليا وندوات ومؤتمرات للتعريف بأهمية تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتوعية الجمهور في المجتمع الكويتي، تشجيع الباحثين والمهتمين بمجال البحث العلمي من خلال التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والعمل المشترك على المشاريع البحثية والتطبيقية، تقديم دورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الكويت وتأهيل المهتمين والطلاب لتطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، تبادل الخبرات والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية المختصة بمجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمشاركة في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات والتجارب المحلية في هذا المجال.



والأعضاء المؤسسون هم:



٭ محمد أحمد الصباح



٭ صقر مفرح الحربي



٭ د.علي حسن الفيلي



٭ يوسف بطيحان المطيري



٭ أمل فرهود العنزي



٭ د.ليلى حمد محمد



٭ عايشة محمد جشمني



٭ جمال عبدالحميد الحمود



٭ د.نوف مساعد البزيع



٭ متروك مجبل العنزي



٭ أحمد محمد الرشيدي



٭ فلاح صنتان المطيري



٭ خلف مسعود المطيري



٭ د.أحمد الديحاني



٭ عبدالله سطام الحربي



٭ غازي عبدالله ذياب الحربي



٭ غانم ناصر تركي العتيبي



٭ عبدالله غانم ناصر العتيبي



٭ عبدالعزيز يوسف المطيري



٭ مجبل هويدي البذالي



٭ محمد جاسم اليعقوب



٭ مبارك ذياب الراجحي



٭ عبدالكريم علي الفوزان



٭ علي عبدالرزاق محمد



٭ د.عمار حسن الحسيني



٭ ناصر حمد العرفج



٭ عبدالعزيز محمد البرجس



٭ عبدالهادي عالي المري



٭ محمد جاسم الكندري



٭ عادل عبدالعزيز النصار



٭ علي نداء علي الضفيري



٭ رياض ثاني العنزي



٭ سطام مفرح الحربي



٭ يوسف فرحان الحربي



٭ جاسم محمد الحربي



٭ خالد صقر الحربي



٭ نايف صقر الحربي



٭ عبدالعزيز نافل الحربي



٭ سلطان فهاد سلطان الشمري



٭ تركي مجبل العنزي



٭ فارس ذريان العنزي



٭ د.بدر ملبس الذايدي



٭ د.عايد عطا الله شحاذه



٭ هيفاء عدنان النجار



٭ بدر جري سالم



٭ ندا ناشر عوض الحربي



٭ راجح مفرح الحربي



٭ د.ناجي بدر الضفيري



٭ خالد عبدالله الحاتم



٭ مفرح صقر الحربي



٭ وليد صقر الحربي



٭ محمد ناصر العجمي



٭ ناصر ضاري العجمي



٭ بدر علي حسن شمس الدين



٭ فيصل هشام رفاعي الرفاعي



٭ محمود سامي الربيعة



٭ عصام عيسى الشطي



٭ عبدالله عادل محمد الطراروه



٭ جاسم عبدالعزيز محمد الشمالي



٭ محمد ساير زويد الشمري



٭ مبارك عامر مبارك العجمي



٭ أحمد زيد محمد الحربي



٭ ناصر محمد العجمي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.