عبدالله قنيصقال مصدر أمني لـ«الأنباء»، ان وزارة الداخلية تتجه إلى تقنين أعداد المستفيدين من بدل الحجز لضباط الصف بآلية جديدة، بحيث يكون الحد الأقصى لمن يتحصلون على بدل الحجز 80% من حجم القوة، مشيرا إلى انه جرى إصدار تعميم تضمن حذف اسم أي عسكري من بدل الحجز إذا تغيب عن العمل ليوم واحد خلال الشهر أو تحصل على «طبية». كما تضمن التعميم، الذي تم إبلاغ العسكريين به عبر الواتساب، أنه سيتم اختيار عدد محدود من العسكريين شهريا ليصرف لهم بدل حجز، وسيتم تغيير من تم منحهم البدل في الشهر الذي يليه بآخرين وبشكل متوال. من جهة اخرى، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الانتباه وعدم التعامل مع الرسائل الوهمية أو المواقع مجهولة المصدر، مشيرة في بيان لها إلى انه يتم إيهام الأشخاص بفرض غرامات مالية لعدم تسديد المخالفات المرورية مؤكدة أنها عمليات نصب واحتيال. وأكدت وزارة الداخلية أنها تقوم بإرسال التنبيهات على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» في حال وجود مخالفات مرورية على الأفراد، وذكرت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة من وراء هذه الرسائل.