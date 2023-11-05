محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن عملية إعداد التصميمات والأعمال الهندسية الأولية لمشروع تطوير حقل غاز الدرة والتي قامت بها شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية قد بلغت نسبة الانجاز فيها 30%، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، ما قد يمنح الشركة ميزة على الشركات الأخرى عندما يتعلق الأمر بترسية العقد الرئيسي للمشروع، المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). وقال أحد المصادر «سيتم تسريع العمل على في هذا المشروع، وتعتبر شركة تكنيب بالفعل على دراية تامة بتفاصيل هذا المشروع، ما يضعها في وضع متميز عندما يتعلق الأمر بترسية العقد واحتمال تنفيذ هذا المشروع بسرعة».



وقد وضعت التصميمات الأولية والهندسية للمشروع منذ أكثر من عقد من الزمن، الا انه بات من الضروري تحديثها بسبب التغيرات في التكنولوجيا، قبل أن يكون ممكنا الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع.



ونسبت المجلة الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود قوله إن السعودية والكويت تتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا من الحقل المذكور، وقد اتفقتا على تقسيم الغاز من الحقل بالتساوي فيما بينهما.