أعلنت شركة «آبل» الأميركية أن عائداتها الفصلية شهدت انخفاضا للمرة الرابعة على التوالي، بينما ارتفعت أرباح شركة التكنولوجيا العملاقة على خلفية أجهزة «آيفون» وخدماتها.



وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها حققت أرباحا بـ 23 مليار دولار، فيما وصلت إيراداتها إلى 89.5 مليار دولار، وهو ما يشكل انخفاضا طفيفا عما حققته في الفترة نفسها من العام الفائت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك إن مبيعات آي فون سجلت رقما قياسيا جديدا في الربع الثالث من السنة، في حين بلغت الإيرادات المتأتية من خدمات آبل أعلى مستوى لها على الإطلاق.



وحققت الشركة 43.8 مليار دولار من مبيعات آي فون، بينما حققت وحدة خدماتها التي تبيع منتجات مثل «آبل ميوزك» و«آي كلاود» 22.3 مليار دولار، مع زيادة بـ 16% عن نتائج العام الفائت. وقال كوك في بيان النتائج: «لدينا الآن أقوى تشكيلة من المنتجات على الإطلاق، ستكون متاحة في موسم الأعياد، بينها هواتف آي فون 15». ويأتي أداء «آي فون» مع استمرار تقلص مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الثالث من السنة، والذي يعود إلى مراقبة المستهلكين لنفقاتهم، بحسب موقع «كاونتربوينت» الذي يتتبع السوق.



وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% في الربع الثالث من السنة للمرة التاسعة على التوالي، على ما أظهر بحث أجرته خدمة «ماركت بلس» التابعة لـ «كاونتربوينت».



وشكلت المبيعات الكبيرة لـ «آبل» في الربع الثالث من السنة إلى جانب الضجة التي أحدثتها هواتف آي فون 15 الجديدة، مؤشرا إلى أن الربع الحالي (الأخير من السنة) قد يكسر اتجاه الخسائر في الشركة، بحسب «كاونتربوينت».