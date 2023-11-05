أعلنت الفنانة هيفاء حسين عن بدئها رحلة العلاج من مرض يهدد بفقدانها النطق، كاشفة للمرة الأولى عن معاناتها، وقالت في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنها باشرت العلاج في مركز طبي بأبوظبي، في رحلة تستمر 3 أسابيع، لن تقدر خلالها على الكلام إلا «بصوت منخفض جدا وبطبقة قرار ما أقدر أبذل مجهودا لأعلي صوتي»، على حد تعبيرها.



وأوضحت هيفاء، بحسب مجلة «لها»، أنها شعرت باعتلال صوتها قبل 3 أشهر حين أصيبت بزكام حاد، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل «حكاية لونا» في الأردن، وحين عودتها إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، ما دفعها إلى زيارة طبيب مختص أكد لها تعب حبالها الصوتية وعضلات الفم، وطلب منها الذهاب إلى أخصائي نطق، وهو ما أصابها بالصدمة.