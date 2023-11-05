هادي العنزي



حصل منتخبنا الوطني لـ«ثلاثيات» كرة السلة، على المركزين الثاني والثالث في بطولة الخليج التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة أمس. وقد حل «أزرق الثلاثيات A» في المركز الثاني بعد خسارته من منتخب قطر (B) 18-16في المباراة النهائية، فيما حسم تركي حمود مواجهة الأزرق (B) مع نظيره قطر (A) بتصويبه من خارج القوس ليصل إلى النقطة 21 قبل نهاية المباراة، فيما بقي العنابي عند النقطة 17، ليحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



وجاء تأهل منتخبنا الوطني بفريقيه (A) و(B) بعد تغلبه على نظيره العماني في البطولة التي أقيمت على مدار يومين، وشهدت مشاركة منتخبات الكويت وقطر وعمان، وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات: قطر (A)، وسلطنة عمان (A)، والكويت (B)، فيما ضمت الثانية منتخبات: الكويت (A)، وقطر (B)، وعمان (B).



وجاءت المباراة النهائية (مدتها 10 دقائق) متكافئة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، وتمكن الأزرق من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، إلى 15-17، وسدد محمد عدنان قبل 24 ثانية من نهاية المباراة، لمعادلة النتيجة لكنه لم يوفق في التسجيل، لتنتهي المواجهة بفوز «العنابي» بفارق نقطتين (18-16). مثل منتخب الكويت (A) كل من: أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، وعبدالمحسن الموسوي، علي الهدهود، فيما مثل الأزرق (B) تركي حمود الشمري وألكسندر الغيص ومحمد عدنان وعمران جوهر.